مدیر حمل‌ونقل و ترافیک شرکت عمران، آب و خدمات کیش، گفت: پیگیری‌ها با هدف سامان‌دهی سهمیه و نرخ بنزین و رفع مشکلات مرتبط با سوخت ناوگان عمومی ادامه دارد.

پیگیری سهمیه، نرخ سوخت خودرو‌های عمومی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کیش

پیگیری سهمیه، نرخ سوخت خودرو‌های عمومی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، جعفر شعبانی‌مقدم در بیست‌ و هفتمین نشست یکشنبه‌های پاسخگویی کیش با اشاره به پیشرفت حدود ۶۰ درصدی طرح نوسازی تاکسی‌ها در کیش، تکمیل طرح و نوسازی مینی‌بوس‌ها را از اولویت‌های شرکت عمران آب و خدمات کیش اعلام کرد.

او برگزاری این نشست‌ها را بخشی از رویکرد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، برای پاسخگویی شفاف مدیران دانست و گفت: مسئله سوخت خودرو‌های عمومی، بخش عمده تماس‌ها و پرسش‌های مردمی بود.

جعفر شعبانی‌مقدم با اشاره به ضرورت تصمیم‌گیری در سطح ملی درباره سهمیه و نرخ سوخت در مناطق آزاد، گفت: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش موضوع سوخت را مستمر از کارگروه تعیین تکلیف سوخت پیگیری می‌کند.

مدیر حمل‌ونقل و ترافیک شرکت عمران، آب و خدمات کیش، افزود: پیگیری‌ها با هدف سامان‌دهی سهمیه و نرخ بنزین و رفع مشکلات مرتبط با سوخت ناوگان عمومی ادامه دارد.

شعبانی مقدم، گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده در نشست، ۷۹ دستگاه مینی‌بوس و ۸۸۵ دستگاه تاکسی در کیش فعال هستند و تاکسی‌ها تحت پوشش ۱۱ شرکت خدمات‌رسانی می‌کنند.

او با تأکید بر اولویت نوسازی ناوگان اعلام کرد که نوسازی مینی‌بوس‌ها در دستور کار قرار گرفته و در بخش تاکسیرانی نیز هدف، تحقق ۱۰۰ درصدی طرح نوسازی است، طرحی که تاکنون حدود ۶۰ درصد آن اجرا و روند تکمیل آن با سرعت دنبال می‌شود.

مدیر حمل‌ونقل و ترافیک شرکت عمران، آب و خدمات کیش، نحوه تعیین نرخ کرایه حمل و نقل در کیش را بخش دیگری از تماس های مردمی برشمرد و گفت: تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری درباره نرخ‌ حمل و نقل در شورای ترافیک کیش انجام می‌شود.

شعبانی مقدم گفت: بررسی و تصویب نرخ کرایه‌ها معمولاً پیش از پایان سال انجام می شود و نرخ‌های مصوب در اوایل سال جدید ابلاغ می‌شوند.

او سامانه ۱۴۱ را مسیر ثبت گزارش‌ها و انتقاد‌های مرتبط با حمل‌ونقل اعلام کرد و افزود: گزارش‌های مردمی ثبت شده در سامانه به نوبت پیگیری و نتیجه پیگیری ها به فرد تماس گیرنده اعلام می‌شود.

مدیر حمل‌ونقل و ترافیک شرکت عمران، آب و خدمات کیش در خصوص نظارت بر پوشش رانندگان نیز، گفت: پیراهن سفید، پوشش مصوب رانندگان است و تیم نظارتی رعایت آن را به‌طور جدی پیگیری می‌کند.

او با اشاره به مشکلات اقتصادی و کاهش مسافر، از رانندگان و فعالان حمل‌ونقل کیش قدردانی کرد و تداوم خدمات‌رسانی در شرایط کنونی را حاصل مسئولیت‌پذیری و تعلق‌خاطر آنها به کیش دانست.

نشست‌های یکشنبه‌های پاسخگویی در چارچوب تحقق منشور حقوق شهروندی و با تأکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بر پاسخگویی شفاف و مستقیم به مردم برگزار می‌شود.