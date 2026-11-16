به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،تعدای از دانش‌آموزان شهرستان آباده در قالب اردوی فرهنگی و تربیتی راهیان نور و با هدف آشنایی نسل نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت، زنده نگه‌داشتن یادوخاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس مقدس و انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی به نسل جوان از اردوگاه میثاق این شهرستان به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

دانش آموزان در این اردو از مناطق شلمچه، هویزه، دارخمین، علقمه و معراج الشهدا بازدید می‌کنند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.