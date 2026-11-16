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اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس اکو با سجاد حیدر خان، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در ابن دیدار، طرفین با اشاره به پیوندهای مشترک تاریخی، تمدنی، دینی و فرهنگی دو ملت همسایه و مسلمان، بر اهمیت بهرهگیری از روابط بسیار خوب و اعتماد متقابل بین دو کشور برای تقویت مناسبات در همه عرصهها از جمله در زمینههای رسانهای و فرهنگی تأکید کردند.
سخنگویان وزارت امور خارجه ایران و پاکستان همچنین با تاکید بر اهمیت تعمیق تفاهم و دوستی بین دو ملت با استفاده از ابزار رسانه، بر اهمیت ایجاد ساز و کارهای مناسب برای تقویت هماهنگیها در مباحث رسانهای تأکید کردند.