به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در ابن دیدار، طرفین با اشاره به پیوند‌های مشترک تاریخی، تمدنی، دینی و فرهنگی دو ملت همسایه و مسلمان، بر اهمیت بهره‌گیری از روابط بسیار خوب و اعتماد متقابل بین دو کشور برای تقویت مناسبات در همه عرصه‌ها از جمله در زمینه‌های رسانه‌ای و فرهنگی تأکید کردند.

سخنگویان وزارت امور خارجه ایران و پاکستان همچنین با تاکید بر اهمیت تعمیق تفاهم و دوستی بین دو ملت با استفاده از ابزار رسانه، بر اهمیت ایجاد ساز و کار‌های مناسب برای تقویت هماهنگی‌ها در مباحث رسانه‌ای تأکید کردند.