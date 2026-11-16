به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: ذخیره این سد قوسی شکل سال گذشته در این بازه زمانی۱۲۶ میلیون مترمکعب بود و در پی بارش‌های پاییزی حجم آن به ۱۹۱ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.

حسن ساسانی افزود: میزان بارش‌ها در ایستگاه شاخص حوضه آبریز زاینده‌رود (چلگرد) به ۳۱۰ میلی‌متر رسیده است.

ساسانی با اشاره به وضعیت جریان آب سد گفت: ورودی به مخزن سد زاینده‌رود هم اکنون ۲۴ مترمکعب بر ثانیه و خروجی از آن ۱۶ مترمکعب بر ثانیه است.

سد زاینده رود با ظرفیت اسمی یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون مترمکعب به عنوان یکی از اصلی‌ترین سد‌های مرکز کشور و تأمین کننده آب آشامیدنی، محیط زیست، کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی ایران است.

این سد قوسی شکل که سال ۱۳۴۹ به بهره‌برداری رسید در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان چادگان قرار دارد.