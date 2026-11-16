به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، در جلسه بررسی تسهیلات تبصره ۲ و مصوبات سفر ریاست جمهوری، با تأکید بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات گفت : دستگاه‌های مسئول موظف‌اند حداکثر ظرف دو هفته آینده، فرآیند معرفی تمامی پروژه‌های مشمول به بانک‌های عامل را تعیین تکلیف و عملیاتی کنند.

عبدالعلی کیان‌مهر افزود : اولویت دولت، حفظ پویایی واحدهای تولیدی است و همه دستگاه‌ها و بانک‌ها باید برای رفع موانع تولید با جدیت پای کار باشند.

وی با اشاره به گذشت یک سال از سفر رئیس‌جمهور افزود: تأخیر دستگاه‌های اجرایی در معرفی طرح ها به بانک‌ها قابل قبول نیست.

کیان‌مهر گفت :نباید فرصت‌های تولید و اشتغال استان قربانی بروکراسی اداری شود و دستگاه‌ها باید به جای جلسات و مکاتبات تکراری، با اقدامات کارشناسی و عملیاتی، زمینه تحقق تعهدات را فراهم کنند.