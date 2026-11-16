فرمانده مرزبانی استان خوزستان اظهار داشت: در راستای توسعه تعاملات و تحکیم همکاری‌های مرزی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق و برابر توافقات صورت گرفته، گشت همزمان شبانه مرزبانان دو کشور در منطقه هورالعظیم، با حضور و مشارکت نیرو‌های عملیاتی و اطلاعاتی در دو سوی مرز اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار حجت سفید پوست با اشاره به نقش هماهنگی‌های تخصصی در اجرای این برنامه افزود: این گشت همزمان با هماهنگی و برنامه‌ریزی معاونت فنی و معاهدات مرزبانی و در چارچوب تعاملات و توافقات مرزی با طرف عراقی طراحی و اجرا شد که بیانگر ظرفیت دیپلماسی مرزی در تقویت هماهنگی‌های عملیاتی و ارتقای امنیت پایدار در مرز‌های مشترک است.

وی با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی ظرفیت‌های مرزی دو کشور تصریح کرد: این گشت مشترک در امتداد ۵۰ کیلومتر از نوار مرزی منطقه هورالعظیم و با هدف تقویت اشراف و تسلط عملیاتی بر مرزها، افزایش هماهنگی میان یگان‌های مرزی، پیشگیری از تحرکات غیرقانونی و محدودسازی عرصه فعالیت قاچاقچیان و متجاوزان مرزی به اجرا درآمد و بیش از پنج ساعت استمرار داشت.

فرمانده مرزبانی خوزستان با تشریح ابعاد عملیاتی این اقدام بیان کرد: در جریان اجرای این گشت هم زمان، بیش از ۸۰ نفر از نیرو‌های مرزبانی خوزستان با بهره‌گیری از ۲۵ دستگاه خودرو و انواع سلاح‌ها و تجهیزات تخصصی مرزبانی، در قالب برنامه‌ای منسجم و هدفمند، مأموریت مراقبت و پایش نوار مرزی را دنبال کردند؛ همزمان، مرزبانان منطقه سوم مرزی عراق نیز در آن سوی مرز در اجرای این برنامه مشارکت داشتند.

سردار سفیدپوست خاطرنشان کرد: استمرار گشت‌های همزمان و تقویت سازوکار‌های تعامل و هماهنگی عملیاتی میان مرزبانان دو کشور، نقش مؤثری در ارتقای امنیت پایدار مرزها، پیشگیری از وقوع جرائم مرزی و افزایش ضریب اطمینان در صیانت از مرز‌های مشترک ایفا می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر رویکرد فعال و مقتدرانه مرزبانی خوزستان در حفاظت از مرز‌های جمهوری اسلامی ایران در این منطقه حساس و استراتژیک، اظهار داشت: تأمین امنیت پایدار مرزها، مقابله قاطع با هرگونه تحرک غیرقانونی و پاسداری از حاکمیت و تمامیت مرزی کشور، از اولویت‌های اساسی مرزبانی استان است و این مأموریت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های عملیاتی، تعاملات مرزی و حضور مستمر نیرو‌های مرزبانی با جدیت دنبال می‌شود.