مدیر جهاد کشاورزی قائم شهراز برداشت کامل محصول رتون و دوباره‌نشاء برنج درسطح بیش از دو هزار و ۳۵۰ هکتار از شالیزار‌های شهرستان قائم‌شهرخبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی قائم شهراز برداشت کامل محصول رتون و دوباره‌نشاء برنج درسطح بیش از دو هزار و ۳۵۰ هکتار از شالیزار‌های شهرستان قائم‌شهرخبرداد.

معصومه صفری اوریمی گفت: امسال با مشارکت دو هزار و ۵۲۰ نفر از بهره‌برداران، چهار هزار و ۶۱۰ تن شلتوک برنج از محل پرورش رتون و کشت مجدد نشا استحصال شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائم‌شهر افزایش تولید، استفاده حداکثری از ظرفیت اراضی شالیزاری و بهره‌برداری بهتر از شرایط اقلیمی را از عوامل اصلی استقبال شالیکاران نسبت به پرورش رتون و کشت مجدد نشای برنج اعلام کرد.

وی افزود: در سال زراعی جاری، یک‌هزار و ۱۵۰ هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان به پرورش رتون اختصاص یافت که با متوسط عملکرد یک‌هزار و ۴۰۰ کیلوگرم شلتوک در هر هکتار، حدود یک‌هزار و ۶۱۰ تن محصول از این سطح برداشت شد.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر اظهار داشت: همچنین یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار از شالیزار‌های شهرستان به کشت مجدد نشای برنج اختصاص پیدا کرد که با متوسط عملکرد دو هزار و ۵۰۰ کیلوگرم در هر هکتار، حدود سه هزار تن شلتوک تولید و برداشت شد.

وی با بیان اینکه عملیات برداشت محصول برنج در هر دو بخش به ۱۰۰ درصد رسیده است یادآور شد: پرورش رتون و کشت مجدد برنج از ظرفیت‌های ارزشمند بخش کشاورزی در مناطق برنج‌خیز به شمار می‌رود که امکان استفاده مجدد از اراضی شالیزاری پس از برداشت محصول نخست را فراهم می‌کند و نقش مؤثری در افزایش تولید برنج، ارتقای بهره‌وری زمین و بهبود درآمد اقتصادی شالیکاران دارد.

صفری اوریمی با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح مراحل کاشت، داشت و برداشت در کشت دوم برنج خاطر نشان کرد: بهره‌گیری از توصیه‌های فنی کارشناسان، انتخاب ارقام مناسب، رعایت زمان‌بندی عملیات زراعی و مدیریت بهینه منابع آب و نهاده‌های کشاورزی می‌تواند در افزایش عملکرد و کاهش هزینه‌های تولید مؤثر باشد.