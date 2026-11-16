

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،شریفی گفت: این محصولات شامل چغندر قند ،جو ،گندم ، نخود و کلزا می‌باشد که محصول جو با ۱۸۰ هزار هکتار و گندم با ۴۵۰ هزار هکتار بیشترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده است.

استان کرمانشاه ۹۰۲ هزار هکتار اراضی زراعی دارد که ۷۰۰ هزار هکتار دیم و مابقی آبی می‌باشد.

سالانه ۴ میلیون و هشتصد هزار تن انواع محصولات کشاورزی از اراضی زراعی استان برداشت می‌شود