به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، دبیر سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان با بیان اینکه استقبال هنرمندان سراسر کشور برای شرکت در این جشنواره بی سابقه بود تاکید کرد: با توجه به کیفیت و تنوع آثار ارسال شده به دبیر خانه جشنواره، سقف تعداد آثار راه یافته به بخش‌های مختلف جشنواره را افزایش دادیم و در تلاشیم از طریق هنر تئاتر یک فضای شاد و همبستگی را ایجاد کنیم.

مرضیه برومند افزود: مراسم آغازین سی و یکمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، هفتم آذر و اجرای نمایش‌ها از ۸ تا ۱۳ آذر است و هنرمندان تئاتر‌ها در سالن‌های نمایش و فضا‌های خیابانی همدان و شهرستان‌های استان به روی صحنه می‌روند.