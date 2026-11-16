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رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با خانواده شهید احمد رشیدی از شهدای انتظامی خوروبیابانک دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجتالاسلام سید جعفر بابایی در این دیدار با اشاره به جایگاه والای شهدا در حفظ امنیت و آرامش جامعه گفت: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون جانفشانی و ایثارگری شهداست و خانوادههای معظم شهدا با صبر و استقامت خود، در پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی نقش ارزشمندی دارند.
وی با قدردانی از صبر و فداکاری خانواده شهید احمد رشیدی، تکریم خانوادههای معظم شهدا را وظیفهای همگانی دانست و بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا تأکید کرد.
شهید احمد رشیدی بهمن سال۶۱ در محور سنندج قروه به شهادت رسید.
شهرستان خوروبیابانک ۱۲۱ شهید والامقام تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.