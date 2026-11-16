به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت‌الاسلام سید جعفر بابایی در این دیدار با اشاره به جایگاه والای شهدا در حفظ امنیت و آرامش جامعه گفت: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون جانفشانی و ایثارگری شهداست و خانواده‌های معظم شهدا با صبر و استقامت خود، در پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی نقش ارزشمندی دارند.

وی با قدردانی از صبر و فداکاری خانواده شهید احمد رشیدی، تکریم خانواده‌های معظم شهدا را وظیفه‌ای همگانی دانست و بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا تأکید کرد.

شهید احمد رشیدی بهمن سال۶۱ در محور سنندج قروه به شهادت رسید.

شهرستان خوروبیابانک ۱۲۱ شهید والامقام تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.