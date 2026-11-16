به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در پیام رئیس فرهنگستان علوم آمده است:

کسب ۶ نشان طلا به همت تمامی اعضای تیم ملی نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران در پنجمین دوره المپیاد بین‌المللی آزاد نجوم (OWAO ۲۰۲۶) در روسیه، مایه خرسندی و افتخار جامعه علمی کشور است.

این موفقیت ارزشمند، بیانگر استعداد‌های درخشان علمی نسل جوان ایران و نشان‌دهنده ظرفیت‌های علمی دانش‌آموزان کشور در عرصه رقابت‌های بین‌المللی است؛ دستاوردی که در پرتو تلاش و پشتکار دانش‌آموزان شایسته، همراهی خانواده‌ها و زحمات معلمان، مربیان و مجموعه دست‌اندرکاران نظام آموزشی کشور حاصل شده است.

ضمن تبریک صمیمانه این موفقیت به فرزندان عزیز و پرافتخار این مرز و بوم سارینا علم‌پور، پارسیا حسن‌زاده، الشن روحانی، محمدرضا محمدی، بردیا قیلاوی‌زاده و مهدی آریافر، اعضای شایسته تیم ملی نجوم و اخترفیزیک، خانواده‌های آنان، معلمان و مربیان و همه دست‌اندرکاران این دستاورد، امیدوارم با حمایت و برنامه‌ریزی مناسب، این استعداد‌های ارزشمند در مسیر تحصیلات عالی و فعالیت‌های پژوهشی به موفقیت‌های بزرگ‌تری دست یابند و در آینده از چهره‌های برجسته علمی ایران و جهان باشند.