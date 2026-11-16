به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، استاندار سمنان، در جلسه استانی هماهنگی اجرای طرح پایداری کالا‌های اساسی و تقویت معیشت مردم، با تأکید بر ضرورت حمایت از قدرت خرید خانوار‌ها و ایجاد ثبات در بازار کالا‌های اساسی، از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح تثبیت کالا‌های اساسی در استان خبر داد و گفت: با تشکیل کمیته‌ای تخصصی و انجام بررسی‌های کارشناسی، ظرفیت‌ها، الزامات اجرایی و شیوه‌های تأمین و عرضه کالا‌ها به‌صورت دقیق ارزیابی می‌شود تا این طرح با سازوکاری متناسب با شرایط استان و با هدف کاهش فشار‌های معیشتی و تسهیل دسترسی مردم به کالا‌های ضروری اجرا شود.

محمدجواد کولیوند گفت: هدف از اجرای این طرح، ایجاد سازوکاری برای تأمین و عرضه کالا‌های اساسی با قیمت ثابت در یک دوره شش‌ماهه و فراهم‌کردن امکان دسترسی مردم به اقلام مورد نیاز با نرخ مشخص است.

استاندار سمنان با بیان اینکه شهرداری‌های استان از نظر امکانات، مراکز عرضه و توان تأمین منابع مالی شرایط یکسانی ندارند، تصریح کرد: در گام نخست می‌توان شهر‌های سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار را برای اجرای آزمایشی طرح در نظر گرفت تا پس از ارزیابی نتایج، نقاط قوت و کاستی‌های احتمالی شناسایی و درباره توسعه آن در سایر شهر‌ها تصمیم‌گیری شود.

استاندار با تأکید بر ضرورت اتکا به اطلاعات دقیق و بررسی‌های میدانی خاطرنشان کرد: میزان مصرف کالا‌های منتخب، ظرفیت مراکز عرضه، تعداد و نوع اقلام مورد نیاز، سهم هر شهرداری در تأمین و عرضه و منابع مالی لازم باید پیش از اجرای طرح به‌روشنی مشخص شود؛ همچنین لازم است برای تغییرات احتمالی قیمت کالا در طول دوره اجرا و چگونگی جبران اختلاف قیمت، تدابیر لازم پیش‌بینی شود.

استاندار سمنان بهره‌گیری از ظرفیت سازمان همیاری شهرداری‌ها و شبکه بانکی را از محور‌های مهم تأمین مالی طرح دانست و گفت: استفاده از تسهیلات بانکی و ظرفیت‌های مالی سازمان همیاری می‌تواند در پیشبرد این طرح مؤثر باشد؛ در کنار آن، همکاری با مباشران و مجموعه‌های تخصصی برای تأمین کالا ضروری است تا اقلام مورد نیاز با شناخت دقیق بازار و از مسیر‌های مناسب تهیه و به دست مصرف‌کنندگان برسد.

کولیوند با اشاره به ضرورت تعیین سبد کالایی متناسب با نیاز خانوار‌ها بیان کرد: اقلامی همچون روغن، برنج، لبنیات، قند و شکر، مرغ، تخم‌مرغ و حبوبات باید از نظر میزان مصرف و تغییرات قیمت بررسی شوند و تصمیم‌گیری درباره نوع و تعداد کالا‌های مشمول طرح بر اساس آمار و اطلاعات دقیق صورت گیرد.

وی همچنین بر بررسی ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل تأمین کالا‌های اساسی تأکید کرد و افزود: امکان استفاده از ظرفیت سایر استان‌ها برای تأمین بخشی از اقلام مورد نیاز نیز باید بررسی شود تا در صورت ضرورت، مسیر‌های جایگزین تأمین کالا شناسایی و برای بهره‌گیری از آنها برنامه‌ریزی شود.

کولیوند با تأکید بر اینکه اجرای طرح باید بر پایه شناخت دقیق نیاز‌ها و ظرفیت‌های استان و با پرهیز از تصمیم‌گیری شتاب‌زده انجام شود، خاطرنشان کرد: ابتدا باید با انجام مطالعات کارشناسی و جمع‌بندی پیشنهاد‌های عملیاتی، ابعاد و الزامات اجرای طرح به‌طور دقیق مشخص شود و پس از نهایی‌شدن برنامه اجرایی، طرح به‌صورت آزمایشی در استان به اجرا درآید تا ضمن ارزیابی نتایج و رفع نواقص احتمالی، امکان توسعه آن در دیگر شهر‌ها نیز فراهم شود.