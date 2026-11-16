فرماندار پیرانشهر گفت: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل کل پروژه احداث واحد‌های تصفیه آب و سامانه اولترافیلتراسیون در روستای بندره به یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال می‌رسد.

فرماندار: تکمیل تصفیه‌خانه آب پیرانشهر به ۱۵۰۰ میلیارد ریال نیاز دارد

فرماندار: تکمیل تصفیه‌خانه آب پیرانشهر به ۱۵۰۰ میلیارد ریال نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، لقمان خسروپور در حاشیه بازدید از طرح مذکور با تاکید بر شتاب در اجرای پروژه‌های آبرسانی پیرانشهر افزود: فاز نخست این طرح شامل احداث واحدهای تصفیه آب و سامانه اولترافیلتراسیون با ظرفیت ۲۰۰ لیتر بر ثانیه است که برای اجرای آن ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار برآورد شده است.

وی ادامه داد: این پروژه با هدف ارتقای کیفیت و پایداری آب شرب و تصفیه آب انتقالی از سد سیلوه برای تأمین آب شهر پیرانشهر و روستاهای اطراف در حال اجراست.

فرماندار پیرانشهر همچنین تأمین آب شرب سالم و پایدار را از مطالبات مهم شهروندان پیرانشهری دانست وبر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌ها، رفع موانع احتمالی و تقویت زیرساخت‌های تأمین آب شرب تأکید کرد.

خسروپور گفت: اجرای پروژه‌های تصفیه، تقویت تأسیسات انتقال و پمپاژ آب می‌تواند نقش مؤثری در بهبود کیفیت آب و افزایش پایداری شبکه آبرسانی شهرستان داشته باشد.