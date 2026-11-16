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فرماندار پیرانشهر گفت: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل کل پروژه احداث واحدهای تصفیه آب و سامانه اولترافیلتراسیون در روستای بندره به یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، لقمان خسروپور در حاشیه بازدید از طرح مذکور با تاکید بر شتاب در اجرای پروژههای آبرسانی پیرانشهر افزود: فاز نخست این طرح شامل احداث واحدهای تصفیه آب و سامانه اولترافیلتراسیون با ظرفیت ۲۰۰ لیتر بر ثانیه است که برای اجرای آن ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار برآورد شده است.
وی ادامه داد: این پروژه با هدف ارتقای کیفیت و پایداری آب شرب و تصفیه آب انتقالی از سد سیلوه برای تأمین آب شهر پیرانشهر و روستاهای اطراف در حال اجراست.
فرماندار پیرانشهر همچنین تأمین آب شرب سالم و پایدار را از مطالبات مهم شهروندان پیرانشهری دانست وبر ضرورت تسریع در اجرای پروژهها، رفع موانع احتمالی و تقویت زیرساختهای تأمین آب شرب تأکید کرد.
خسروپور گفت: اجرای پروژههای تصفیه، تقویت تأسیسات انتقال و پمپاژ آب میتواند نقش مؤثری در بهبود کیفیت آب و افزایش پایداری شبکه آبرسانی شهرستان داشته باشد.