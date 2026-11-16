مدیرکل امور مالیاتی گیلان از معرفی ۵۵ طرح عمرانی زیرساختی و اولویت دار استان خبر داد و از مؤدیان خواست با مشارکت در طرح نشان‌دار کردن مالیات، به توسعه زیرساخت‌های گیلان کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صیاد زمردی گفت: امسال ۵۵ طرح اولویت‌دار در بخش‌های مختلف عمرانی و زیرساختی گیلان با هزار میلیارد تومان اعتبار در سامانه طرح نشان‌دار کردن مالیات معرفی شده‌اند تا مؤدیان بتوانند با انتخاب طرح‌های موردنظر خود، در تأمین اعتبار و تکمیل آنها مشارکت کنند.

وی با اشاره به ظرفیت تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، افزود: صاحبان مشاغل و مؤدیان مشمول این تبصره می‌توانند با بهره‌مندی از این تسهیلات و انتخاب طرح‌های اولویت‌دار، محل مصرف مالیات خود را مشخص کنند و در تکمیل طرح‌های موردنیاز استان مشارکت کنند.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان با تأکید بر نقش موثر اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات در توسعه زیرساخت‌ها، گفت: این طرح علاوه بر افزایش شفافیت در هزینه‌کرد درآمد‌های مالیاتی، زمینه مشارکت مؤثر مؤدیان در آبادانی استان و کشور را فراهم می‌کند و فرصتی است تا مردم آثار پرداخت مالیات خود را در اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی مشاهده کنند.

صیاد زمردی همچنین با اشاره به تنوع طرح‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه‌هایی مانند راه‌های روستایی، آبرسانی، مدرسه‌سازی، خانه‌های بهداشت و طرح‌های فرهنگی و ورزشی، بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده و مشارکت حداکثری مؤدیان واجد شرایط در انتخاب طرح‌های استان تأکید کرد.