به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حدود یکسال از فرایند گزیر بانک آینده می‌گذرد اقدامی ضروری که از ادامه خلق پول توسط این بانک جلوگیری کرد با این حال کار این پرونده هنوز تمام نشده است؛ طبق ماده ۸ برنامه هفتم توسعه، جبران بدهی‌های این بانک باید به‌ترتیب از سه محل: دارایی‌های سهامداران یا مدیران مقصر دارایی‌های خود مؤسسه اعتباری و در نهایت سهام و سایر حقوق سهامداران غیرمقصر پرداخت شود.