در عملیلات مأموران کلانتری ۱۳ شهرستان رفسنجان یک سارق قطعات خودرو دستگیر و در تحقیقات اولیه به ۵ فقره سرقت رینگ و لاستیک خودرو‌های پارک شده اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ در عملیلات مأموران کلانتری ۱۳ شهرستان رفسنجان یک سارق قطعات خودرو دستگیر و در تحقیقات اولیه به ۵ فقره سرقت رینگ و لاستیک خودرو‌های پارک شده در مکان‌های تاریک، خلوت و فاقد دزدگیر اعتراف کرد.

در این رابطه از شهروندانی که به این شیوه از آنان سرقت شده خواسته شده با در دست داشتن مدارک و مستندات مربوطه، برای پیگیری پرونده و شناسایی اموال خود به کلانتری ۱۳ شهرستان رفسنجان مراجعه کنند.