نخستین رویداد تخصصی پیوند دانشگاه با صنعت با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از استادان، دانشجویان، فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان حوزه کسب‌وکار، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،نخستین رویداد تخصصی پیوند دانشگاه با صنعت با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از استادان، دانشجویان، فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان حوزه کسب‌وکار، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن برگزار شد.

این رویداد با محوریت موضوعات مالی، کسب‌وکار، کوچینگ و کارآفرینی برگزار شد و در جریان آن، شرکت‌کنندگان از سخنرانی ۱۲ نفر از استادان دانشگاهی و کارشناسان و فعالان حوزه صنعت بهره‌مند شدند.

ابوالفضل قهاری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، با اشاره به اهمیت ارتباط مؤثر میان دانشگاه و صنعت، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاه در مسیر رفع مسائل و چالش‌های حوزه کسب‌وکار تأکید کرد.

وی با اشاره به محوریت مالی و کسب‌وکار در این رویداد، حضور استادان دانشگاهی و کارشناسان حوزه صنعت را فرصتی برای تبادل دانش، انتقال تجربه و آشنایی بیشتر شرکت‌کنندگان با مسائل و مشکلات واقعی محیط کسب‌وکار دانست.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن تصریح کرد: در این برنامه، مباحث تخصصی در حوزه‌های مدیریت مالی، توسعه کسب‌وکار، کوچینگ و کارآفرینی مطرح شد و سخنرانان با ارائه دیدگاه‌ها و تجربیات خود، به بررسی چالش‌ها، فرصت‌ها و راهکار‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی پرداختند.

قهاری گفت: هدف از برگزاری این رویداد، تقویت تعامل میان محیط‌های علمی و صنعتی، نزدیک‌تر کردن دانش دانشگاهی به نیاز‌های واقعی بازار کار و فراهم کردن زمینه انتقال تجربه و دانش تخصصی به فعالان و علاقه‌مندان حوزه کسب‌وکار عنوان شده است.

گفتنی است، نخستین رویداد تخصصی پیوند دانشگاه با صنعت با همکاری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و مرکز رشد واحد‌های فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن برگزار شد.