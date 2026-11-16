ساکنان منطقه گلدره در انتهای فاز چهار شهر پردیس، با بحران جدی در خدمات شهری و زیرساخت‌ها از جمله نبود آب، روشنایی و جاده‌های ناامن دست‌وپنج نرم می‌کنند؛ مشکلی که به گفته اهالی، ریشه در مشخص نبودن مرز مسئولیت میان شهرداری و دستگاه‌های روستایی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ساکنان منطقه گلدره واقع در انتهای فاز چهار پردیس، از وضعیت بحرانی زیرساخت‌ها و نبود خدمات پایه شهری گلایه دارند. این شهروندان اعلام کرده‌اند که با مشکلاتی همچون قطع مداوم آب، نبود روشنایی در معابر و وضعیت نامناسب جاده‌های دسترسی مواجه هستند که امنیت و رفاه آنها را به شدت به خطر انداخته است.

از جمله دیگر چالش‌های جدی این منطقه، تخریب پل‌ها و نبود گاردریل در نقاط حادثه‌خیز است که باعث افزایش ریسک حوادث در مسیر‌های تردد ساکنان شده است.

به گفته اهالی منطقه، علت اصلی پایداری این مشکلات، نوعی «بلاتکلیفی مدیریتی» است؛ به طوری که مشخص نیست مسئولیت رسیدگی به این محدوده بر عهده شهرداری است یا دستگاه‌های روستایی. این تداخل در حوزه‌های نظارتی و اجرایی باعث شده است که مطالبات مردم در سال‌های اخیر بدون پاسخگویی مشخص، پابرجا بماند.

در ادامه این گزارش، به بررسی دقیق‌تر این مشکلات و تلاش برای دریافت پاسخ از مسئولان مربوطه می‌پردازیم تا مشخص شود چه زمانی این بحران زیرساختی در منطقه گلدره مرتفع خواهد شد.

پیگیری مطالبات مردم و پاسخ مسئولان برای رفع این مشکلات، موضوع گزارشی است که در ادامه می‌بینید.