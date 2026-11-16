

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با تصمیم هیئت‌مدیره باشگاه استقلال خوزستان، بهنام ابوالقاسم‌پور از مدیرعاملی این باشگاه برکنار شد و علی‌اکبر مهدی‌پور به‌عنوان سرپرست جدید استقلال خوزستان انتخاب شد. مهدی‌پور پیش از این معاون برنامه‌ریزی و توسعه آکادمی باشگاه آلومینیوم اراک بود.

ابوالقاسم‌پور از مرداد ۱۴۰۴ و پس از جدایی کیوان بابادی، مدیریت استقلال خوزستان را بر عهده گرفت و نزدیک به ۱۵ ماه در این باشگاه مدیریت کرد.

شنیده می‌شود اختلافات اخیر او با مهدی تارتار و باشگاه پرسپولیس، و همچنین پرونده حقوقی تیوی بیفوما، از جمله عواملی بودند که در برکناری او نقش داشتند. مشکلات مالی و نارضایتی بازیکنان از پرداخت مطالبات نیز از دیگر چالش‌های اخیر این باشگاه به شمار می‌رفت.

تیم فوتبال استقلال خوزستان در حال حاضر با ۱۱ امتیاز در رتبه سیزدهم جدول لیگ برتر قرار دارد.