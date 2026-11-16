به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان اقلید گفت: کشاورزان این شهرستان در حال برداشت کدوآجیلی از چهار هزار هکتار زمین‌های خود هستند و پیش بینی می‌شود حدود چهار هزار تن محصول تولید کنند.

ارسلان صالحی با بیان اینکه متوسط برداشت محصول یک تن در هر هکتار است افزود: این شهرستان رتبه نخست تولید کدوآجیلی را در استان فارس دارا است و بیشترین مزارع این محصول در دشت‌های بُکان و نمدان قرار دارد.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان اقلید بیان کرد: استفاده از سامانه‌های آبیاری قطره‌ای و مدیریت بهینه مصرف آب، قرار گرفتن این محصول در برنامه تناوب زراعی و استفاده از بقایای گیاهی آن برای خوراک دام از ظرفیت‌ها و مزایای کشت کدوآجیلی به شمار می‌رود.

شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.