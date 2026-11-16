رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از رسیدگی به ۱۷۰ هزار پرونده و ایجاد صلح و سازش در ۸۵ هزار فقره پرونده در هفت ماهه سال جاری خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد علی نژاد در دومین همایش داوری و آئین گرامیداشت بیست و پنجمین سالروز تاسیس شوراهای حل اختلاف با اشاره به آمار و عملکرد شوراهای حل اختلاف استان افزود: شوراهای حل اختلاف در سال گذشته بیش از ۲۱۰ هزار فقره پرونده رسیدگی کرده که از این تعداد ۱۱۰ هزار فقره پرونده مورد مصالحه قرار گرفت.

مقام ارشد قضایی استان در ادامه با اشاره با آمار ۷ ماهه استان گفت: در هفت ماهه سال جاری تعداد ۲۵فقره پرونده قتل نیز منجر به اخذ رضایت و نجات جان محکومین به قصاص شده است.

وی افزود: همچنین در بحث آزادی زندانی از ابتدای سال تاکنون تعداد ۲۳۹ نفر نیز با وساطت شوراهای حل اختلاف از بند زندان آزاد شدند.

رییس کل دادگستری استان ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون پویش‌های فرهنگی صلحی مختلفی نیز با عناوین «به عشق رهبر شهید»، «به عشق پرچم و وطن»،«به عشق امام حسین علیه السلام» و « به حرمت حضرت زهرا می‌بخشم» با هدف ترویج فرهنگ عفو و گذشت در سطح استان برگزار شده است.

علی نژاد افزود: صلح و سازش از توصیه‌ها و آموزه‌های دینی ما بوده و بسیار مورد تاکید واقع شده اند به طوری که خداوند کسانی را که اصلاح ذات البین می‌کنند مشمول رحمت خود دانسته و شایسته اجر و پاداش می‌بیند.

وی در ادامه یادآور شد: گاهی دخالت‌های خیرخواهانه بزرگان آثار و برکات زیادی داشته و یک میانجیگری و گفتگوی حکیمانه می‌تواند جانی را نجات داده، مانع فروپاشی یک خانواده شده و یا مانع وقوع سایر جرائم و بروز آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن شود.

علی نژاد همچنین با اشاره به موضوع داوری، کانون داوران حرفه ای، درج شرط داوری در قراردادها، عدالت در ارجاع پرونده‌ها به داوران و برخی مسائل و موضوعات مطروحه در این حوزه، بر ارائه راهکارهایی در این خصوص از جمله آموزش تخصصی داوران حرفه ای تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان بر آموزش، توانمندسازی و افزایش مشارکت‌های مردمی در حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی و اختلافات تاکید و بر استفاده از ظرفیت شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضایی همچون شوراهای حل اختلاف، داوران و صلح‌یاران تاکید کرد.