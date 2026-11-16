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مقاومت گلساپوش یزد در گروه سوم این رقابتها در ورزشگاه سلمان مردآباد یزد میزبان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، با اعلام سازمان لیگ فوتبال ایران، گروهبندی مرحله نخست لیگ فوتبال ساحلی جوانان کشور فصل ۱۴۰۵ مشخص شد و تیمها در چهار گروه به رقابت خواهند پرداخت.
مقاومت گلساپوش یزد در گروه سوم این رقابتها در ورزشگاه سلمان مردآباد یزد میزبان خواهد بود.
تیمهای گروه سوم؛
🔹مقاومت گلساپوش یزد
🔹 دهیاری ملاباشی
🔹 منطقه آزاد چابهار
🔹 استقلال کنکان
🔹 شهداء عنبرآباد کرمان
تاریخ آغاز مسابقات: ۲ آذر ۱۴۰۵ و آخرین مهلت نقلوانتقالات: ۳۰ آبان ۱۴۰۵ است.