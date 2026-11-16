به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، با اعلام سازمان لیگ فوتبال ایران، گروه‌بندی مرحله نخست لیگ فوتبال ساحلی جوانان کشور فصل ۱۴۰۵ مشخص شد و تیم‌ها در چهار گروه به رقابت خواهند پرداخت.

مقاومت گلساپوش یزد در گروه سوم این رقابت‌ها در ورزشگاه سلمان مردآباد یزد میزبان خواهد بود.

تیم‌های گروه سوم؛

🔹مقاومت گلساپوش یزد

🔹 دهیاری ملاباشی

🔹 منطقه آزاد چابهار

🔹 استقلال کنکان

🔹 شهداء عنبرآباد کرمان

تاریخ آغاز مسابقات: ۲ آذر ۱۴۰۵ و آخرین مهلت نقل‌وانتقالات: ۳۰ آبان ۱۴۰۵ است.