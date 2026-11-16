خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به گزارش رئیس کل دادگستری استان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان، با تأکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف اسناد تفکیکی مالکیت اراضی ۱۸ هکتاری روستای آشوراده، گفت: سندی که به بنیاد مستضعفان تحویل شد زمینه برای صدور اسناد تفکیکی برای اهالی این منطقه را فراهم کرد.

محمود

اسپانلو افزود: نقشه تفکیکی این اراضی حداکثر ظرف یک هفته تهیه و برای طی مراحل قانونی صدور اسناد به بنیاد مستضعفان ارسال شود.

وی افزود: پس از تهیه نقشه تفکیکی و تائید آن از سوی مراجع مربوط، پرونده افراد واجد شرایط بررسی و برای صدور سند مالکیت به نام صاحبان قطعات، مراحل قانونی از طریق دفترخانه و مراجع ذی‌ربط دنبال شود.

رئیس‌کل دادگستری گلستان با تأکید بر ضرورت بهره‌مندی مردم محلی از ظرفیت‌های اقتصادی آشوراده، گفت: واگذاری قطعات به مردم و فراهم کردن زمینه ایجاد کسب‌وکارهای کوچک گردشگری، رویکرد مناسبی برای توسعه این منطقه است.

اسپانلو تأکید کرد: این واگذاری‌ها نباید به ویلاسازی و ساخت‌وسازهای خارج از ضوابط منجر شود، بلکه باید صرفاً در چارچوب فعالیت‌های گردشگری و با رعایت ضوابط عمرانی و ملاحظات زیست‌محیطی انجام شود.

وی با اشاره به حساسیت‌های زیست‌محیطی منطقه آشوراده، بر استفاده از سازه‌های سازگار با طبیعت و رعایت الزامات محیط زیستی در توسعه گردشگری و ساخت و سازها در این جزیره تاکید کرد.