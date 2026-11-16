رئیس انجمن سنگ‌آهن گفت: بازسازی خسارت‌های واردشده به واحد‌های بزرگ فولادی و مدیریت بازار، روند تولید این بخش را بهبود داده و برآورد کسری تولید را نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه کاهش داده است.

مهرداد اکبریان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به کاهش تولید فولاد در شش ماه گذشته افزود: این کاهش، پیامد مستقیم آسیب‌های واردشده به واحد‌های راهبردی از جمله فولاد خوزستان و فولاد مبارکه در جریان حملات جنگ تحمیلی سوم است.

وی ادامه داد: پیش از این، کارشناسان کسری ۱۰ تا ۱۱ میلیون تنی تولید فولاد را در مقایسه با رکورد‌های ۳۲ تا ۳۳ میلیون تنی سال‌های گذشته پیش‌بینی کرده بودند؛ اما بررسی شرایط میدانی نشان می‌دهد بازسازی خسارت‌ها و مدیریت بازار، وضعیت تولید را بهتر از برآورد‌های اولیه پیش برده است.

رئیس انجمن سنگ‌آهن با اشاره به تداوم آثار آسیب‌های واردشده به صنعت فولاد گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده برای بازسازی تجهیزات و مدیریت بازار، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، تولید فولاد با کسری حدود ۷ تا ۸ میلیون تن روبه‌رو باشد.

اکبریان درباره تأثیر کاهش تولید فولاد بر استخراج سنگ‌آهن نیز افزود: چالش‌های معادن تنها به کاهش تقاضا از سوی صنعت فولاد محدود نمی‌شود و کمبود مواد ناریه و مشکلات نقدینگی نیز از موانع مهم فعالیت این بخش است.

وی گفت: معادن کوچک و متوسط با کمبود شدید سرمایه در گردش و نقدینگی روبه‌رو هستند و این مسئله فشار مضاعفی بر فعالیت آنها وارد کرده است؛ به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود تولید در بخش معدن در مقایسه با سال‌های گذشته، دست‌کم ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یابد.