کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با افزایش ضخامت سطح جو، روند تدریجی افزایش دما تا صبح پنجشنبه ۲۸ آبان قابل پیش بینی است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی با عبور موج ضعیف و کم دامنه از تراز میانی جواز استان امروز شاهد افزایش ابر خواهیم بود که ابر‌ها از نوع غیر بارشی است و انتظار بارش را در سطح استان نداریم.

زارعی افزود: فردا آسمان، صاف و آفتابی و مجدد از چهارشنبه تا جمعه افزایش ابر را پیش بینی می‌کنیم.

وی گفت: به لحاظ دمایی نیز با افزایش ضخامت سطح جو روند تدریجی افزایش دما را تا صبح پنجشنبه انتظار داریم.

در شبانه روز گذشته سربیشه با دو منفی درجه سلسیوس سردترین و روز گذشته دهسلم نهبندان با بیشینه دمای ۲۷ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۲۰ و ۲ درجه سلسیوس ثبت شد.