به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ارسلان شکری بااشاره به اقدامات انجام شده افزود: ۱۲۰ نقطه پرتگاهی ایمن‌سازی، ۳۰ نقطه حادثه‌خیز مصوب محلی ساماندهی، ۷ هزار و ۸۰۰ تن چاله‌پرکنی در محورها و ۳ هزار کیلوگرم لکه‌گیری با آسفالت سرد کیسه‌ای انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین ۷ کیلومتر راه روستایی نیز برای آسفالت آماده و ۱۰ دستگاه پل با دهانه‌های ۲ تا ۴ متری احداث شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی مجموع ارزش روز عملیات امانی اجراشده را ۱۴ هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این اقدامات شامل ۱۲۰ هزار مترمکعب خاکبرداری سنگی، ۹ هزار کیلومتر-ماه تسطیح و رگلاژ راه‌های روستایی و مرزی، ۲۴۰ هزار مترمکعب رفع افتادگی شانه راه و یک میلیون و ۳۵۰ هزار مترمربع اصلاح شیروانی‌ها است.

وی با اشاره به اقدامات شاخص شهرستانی گفت: در محورهای مهاباد–سردشت، مهاباد–میاندوآب و مهاباد–ارومیه، ۱۱ کیلومتر عملیات تعریض، جداسازی و روشنایی نقطه‌ای با همکاری نهادهای محلی اجرا شد.

شکری خاطرنشان کرد: به دلیل سابقه رانش در سه نقطه از محور سردشت–مهاباد (محدوده پلیس‌راه) و پیش‌بینی بارش‌های شدید، ۴ کیلومتر از جاده قدیم این مسیر با بیش از ۸۰ هزار مترمکعب خاکبرداری (۴۰ درصد سنگی) به‌عنوان مسیر پشتیبان احیا شد و ۶ کیلومتر از محور سردشت–بیوران–کیله منتهی به مرز کیله نیز به صورت امانی تعریض شد.