حجت‌الاسلام و المسلمین کلانتری تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی علیهم السلام، با تأکید بر نقش مؤثر رمان در انتقال مفاهیم تاریخی و معارف اهل‌بیت ، از اهمیت برگزاری نشست‌های نقد و بررسی کتاب برای ارتقای سطح آگاهی جامعه خبر داد.

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی : برگزاری نشست‌های نقد و بررسی کتاب، راهی برای مقابله با سهل‌انگاری در مطالعه است

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی : برگزاری نشست‌های نقد و بررسی کتاب، راهی برای مقابله با سهل‌انگاری در مطالعه است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجت‌الاسلام و المسلمین کلانتری ، در آیین رونمایی از کتاب «خونی که از چراغ می‌چکید»، با بیان اینکه رمان و قصه صرفاً نوعی سرگرمی نیست، بلکه ابزاری برای بیان حکمت، فلسفه و واقعیت‌های تاریخی است، اظهار کرد: این رمان که به بازنمایی زندگی حضرت احمدبن موسی الکاظم (علیه السلام) می‌پردازد، اثری ارزشمند است که باید از آن قدردانی کرد و حرکت‌های مشابه را ادامه داد.

وی با تقدیر از نویسنده این اثر که باب جدیدی در حوزه نشر معارف اهل‌بیت (علیهم‌السلام) گشوده است، گفت: حضرت احمدبن موسی الکاظم (علیهماالسلام) نقش بی‌نظیری در تاریخ اسلام و در تشیع میان ایرانیان دارند و رمان یکی از ابزار‌های هنری جذاب و گویا است که در این اثر برای تبیین شخصیت این امامزاده جلیل‌القدر به کار گرفته شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین کلانتری افزود: رمان برخلاف تصور عمومی، قصه‌ای ساختگی نیست؛ بلکه بیان حس درونی انسان نسبت به واقعیت‌های اجتماعی و تاریخی است که وقتی از وجود یک شخصیت تراوش کند، بسیار مؤثر خواهد بود.

کلانتری با اشاره به ویژگی‌های این اثر گفت: این کتاب از نظر حجم و روانی متن، بسیار خوش‌خوان است و هنر چهره‌پردازی از شخصیت حضرت احمدبن موسی (علیهماالسلام) در آن به خوبی رعایت شده است.

وی در ادامه به نقد بخشی از اثر پرداخت و اظهار داشت: اگرچه تخیل در رمان‌نویسی یک اصل است، اما نباید اجازه داد واقعیت در سایه تخیل گم شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین کلانتری تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی علیهم السلام خاطرنشان کرد: شاید دلیل غلبه تخیل در این کتاب، نبود اسناد تاریخی کافی درباره زندگی حضرت احمدبن موسی (علیهماالسلام) باشد که نویسنده را بر آن داشته تا در کنار هم قرار دادن استنباط‌های گوناگون، به داستان‌پردازی بپردازد.