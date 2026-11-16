

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،رحمان فیض‌قربانی گفت: سطح باغات مرکبات استان ۱۵۸.۹ هکتار است .

وی با بیان اینکه بخش عمده باغات مرکبات استان در شهرستان قصرشیرین متمرکز شده است، افزود: در شهرستان‌های سرپل‌ذهاب و گیلانغرب نیز سطح محدودی از این باغات وجود دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه عنوان کرد: بیشترین سطح باغات مرکبات استان به کشت لیموترش اختصاص دارد و حدود ۵۰ هکتار از باغات زیر کشت این محصول قرار گرفته است.

فیض‌قربانی پیش‌بینی کرد: امسال بیش از ۷۶۱ تن لیموترش از باغات استان برداشت شود که بخش قابل توجهی از تولید مرکبات کرمانشاه را شامل می‌شود.

وی همچنین به وجود ارقام دیگری از مرکبات در استان اشاره کرد و گفت: انواع گریپ‌فروت و نارنج نیز در برخی باغات کرمانشاه وجود دارد، اما سطح کشت این محصولات محدود است و عمدتاً به‌صورت تک‌درخت در باغات پراکنده دیده می‌شوند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به زمان برداشت این محصولات خاطرنشان کرد: عملیات برداشت مرکبات در باغات استان تا اواخر دی‌ماه ادامه خواهد داشت.