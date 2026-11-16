به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل همایش علمی و انگیزشی ویژه دانش‌آموزان پایه دوازدهم اردبیل با حضور آیت‌الله سید حسن عاملی و بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ دانش‌آموز دختر برگزار شد.

این همایش با هدف تقویت انگیزه، بهره‌مندی از راهنمایی‌های تخصصی و ترسیم افقی روشن‌تر پیش روی دختران آینده‌ساز استان ترتیب یافت.

امام‌جمعه اردبیل گفت: رتبه استان اردبیل در میزان‌پذیرش دانش‌آموزان در کنکور، وضعیت مناسبی ندارد و از این موضوع به‌شدت ناراحت هستیم؛ به همین دلیل تلاش می‌کنیم زمینه پیشرفت تحصیلی و علمی دانش‌آموزان را فراهم کنیم.

آیت‌الله سید حسن عاملی اظهار کرد: بقای کشور و عزت ملی ما به پیشرفت‌های علمی وابسته است و اگر توانستیم در این جنگ تا کنون هشت ماه در برابر قدرت‌های بزرگ مقاومت کنیم، این موضوع با تدبیر رهبر شهید محقق شد.

وی با بیان اینکه کلاس‌های درس دانش‌آموزان، کلاس‌های حاکمیت ملی کشور است، افزود: دنیای امروز بر محور ایده و علم می‌چرخد و برای حرکت در مسیر پیشرفت، به نخبگان علمی نیاز داریم؛ از همین رو تصمیم گرفتیم متخصصانی را در کنار شما قرار دهیم تا با آموزش فوت‌وفن‌های علمی و تحصیلی، مسیر موفقیت را برایتان هموار کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل با ابراز نگرانی از وضعیت علمی استان در کنکور سراسری تصریح کرد: رتبه استان اردبیل در میان استان‌های کشور و همچنین میزان‌پذیرش دانش‌آموزان در کنکور، وضعیت مناسبی ندارد و از این موضوع به‌شدت ناراحت هستیم؛ به همین دلیل تلاش می‌کنیم زمینه پیشرفت تحصیلی و علمی دانش‌آموزان را فراهم کنیم.

آیت‌الله عاملی با اشاره به ظرفیت‌های مصلی اردبیل برای فعالیت‌های فرهنگی و علمی ادامه داد: این مصلی تنها برای برگزاری نمازجمعه نیست، بلکه قلب فرهنگی شهر و پاتوق علمی و تربیتی شما دانش‌آموزان است و می‌توانید از ظرفیت‌های آن در حوزه‌های علمی و ورزشی استفاده کنید. حتی زیرزمین مصلی نیز به دستگاه‌های ورزشی تجهیز شده است.

وی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده علم در سرنوشت کشور گفت: بقا و موجودیت کشور ما به تحولات علمی وابسته است؛ تحولاتی که همه چیز را در دنیا دگرگون کرده است. ما در این مسیر دست یاری به‌سوی شما دراز می‌کنیم.

امام‌جمعه اردبیل با اشاره به تأکید رهبر شهید بر اهمیت علم بیان کرد: ایشان همواره می‌فرمودند علم قدرت است. ازاین‌رو هر کشوری که علم داشته باشد، مورد حمله قرار نمی‌گیرد و کشوری که از آن بی‌بهره باشد، در معرض حمله و سلطه دیگران قرار می‌گیرد.

آیت‌الله عاملی با اشاره به ازدست‌رفتن بخش‌هایی از سرزمین ایران در طول تاریخ بیان کرد: ایران در گذشته نقشه جغرافیایی گسترده‌ای داشت، اما دو عامل مهم باعث از دست رفتن بخش عظیمی از ایران شد؛ نخست حاکمان نالایق و دوم ناتوانی در همراهی با پیشرفت‌های علمی جهان.

وی با اشاره به دو تأکید مهم رهبر شهید درباره آینده علمی کشور گفت: ایشان تأکید داشتند که باید از نظر علمی به جایگاهی برسیم که هر فردی برای آشنایی با یافته‌های علمی ما ناچار به آموختن زبان فارسی باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل افزود: همچنین باید به نقطه‌ای برسیم که هرجا پیشرفت‌های علمی جهان متوقف شده است، دانشمندان ما از همان نقطه حرکت کنند و با عبور از مرز‌های دانش، دستاورد‌های جدیدی برای بشریت رقم بزنند.