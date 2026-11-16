رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر ضرورت تقویت پیوند بازار مالی و بخش حقیقی اقتصاد گفت: بازار سرمایه صرفاً محل خریدوفروش سهام و اوراق نیست، بلکه باید بستری برای تشکیل سرمایه و مشارکت در توسعه بنگاه‌های اقتصادی باشد.

مأموریت اصلی بورس، تشکیل سرمایه و اتصال به اقتصاد واقعی

مأموریت اصلی بورس، تشکیل سرمایه و اتصال به اقتصاد واقعی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،حجت‌الله صیدی در نشست خبری بازار سرمایه و نقش بورس در تامین مالی بخش خصوصی با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط بازار مالی با بخش واقعی اقتصاد اظهار کرد: اگر فعالیت‌های مالی بدون ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد انجام شود، نتیجه آن می‌تواند افزایش سفته‌بازی و رشد مجازی باشد؛ اما زمانی که بنگاه‌ها و کسب‌وکار‌ها با بازار مالی ارتباط برقرار می‌کنند، زمینه رشد واقعی اقتصاد فراهم می‌شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه مسئله اصلی کشور سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی است، افزود: در سال‌های مختلف هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی مطرح شده، اما تحقق این هدف به تأمین مالی و تشکیل سرمایه نیاز دارد.

صیدی تصریح کرد: مأموریت اصلی بازار سرمایه، تشکیل سرمایه، صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران، ارتقای شفافیت و افزایش کارایی بازار است و تشکیل سرمایه نیز تنها در ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد اتفاق می‌افتد.

تأمین مالی؛ اولویت اصلی بازار سرمایه

در ادامه با اشاره به اهداف بلندمدت توسعه اقتصادی کشور گفت: برای حفظ جایگاه فعلی و ارتقای موقعیت اقتصادی کشور، به حجم قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری نیاز داریم و برآورد مطرح‌شده در این زمینه حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد است.

وی افزود: بنابراین تمام تلاش ما باید معطوف به تأمین مالی باشد؛ چراکه بدون سرمایه‌گذاری نمی‌توان انتظار رشد پایدار اقتصادی داشت.

حضور بخش خصوصی در مسیر توسعه، نشانه امید به آینده است

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به حضور فعالان بخش خصوصی در برنامه‌های توسعه‌ای گفت: اینکه بنگاه‌های اقتصادی با وجود شرایط دشوار همچنان برای توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند، نشانه‌ای از امید آنها به آینده و یکی از عوامل تقویت تاب‌آوری اقتصاد است.

صیدی با اشاره به نقش بنگاه‌ها و خانوار‌ها در تحولات اقتصادی اظهار کرد: بخش مهمی از ثبات اقتصاد کلان، حاصل رفتار فعالان اقتصاد خرد است؛ از تصمیم‌های مصرف‌کنندگان و انتظارات خانوار‌ها گرفته تا عملکرد بنگاه‌ها در حوزه تولید، عرضه و زنجیره تأمین.

وی افزود: در شرایطی که اقتصاد با دشواری‌های مختلف مواجه است، حضور بخش خصوصی و ادامه تلاش بنگاه‌ها برای توسعه، اتفاق مهمی است و نشان می‌دهد همچنان امید به آینده و انگیزه سرمایه‌گذاری وجود دارد.

ثبت معاملات ۲۵ همتی سهام در روز‌های جنگ

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به عملکرد بازار سرمایه در دوره جنگ گفت: در همین روز‌ها حجم معاملات سهام به حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان رسید و بازار سرمایه در این مدت توانست رشد حدود ۳ درصدی را تجربه کند.

صیدی با اشاره به تداوم فعالیت بازار سرمایه در شرایط دشوار اقتصادی و جنگی اظهار کرد: با وجود شرایط خاص کشور، معاملات قابل‌توجهی در بازار سهام انجام شد و حجم معاملات به حدود ۲۵ همت رسید.

وی افزود: بازار سرمایه در این دوره توانست حدود ۳ درصد رشد را نیز تجربه کند.

افزایش سقف تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از افزایش ظرفیت تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق ابزار‌های بازار سرمایه خبر داد و گفت: سقف تأمین مالی در برخی ابزار‌ها به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و در حوزه شرکت‌های پروژه نیز حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان تأمین مالی انجام شده است.

صیدی با اشاره به جذابیت نرخ‌های تأمین مالی بانکی برای برخی بنگاه‌ها گفت: با وجود هزینه‌های مختلف، نرخ تأمین مالی از شبکه بانکی همچنان برای بخش خصوصی جذابیت دارد و همین موضوع رقابت بازار سرمایه را دشوار می‌کند.

وی افزود: با این حال تلاش کرده‌ایم ابزار‌های جدیدی برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم کنیم و سقف استفاده از برخی ابزار‌ها را به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش دهیم.

رئیس سازمان بورس ادامه داد: در حوزه شرکت‌های پروژه نیز حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان تأمین مالی انجام شده است.

صیدی با تأکید بر اهمیت شفافیت صورت‌های مالی گفت: یکی از موضوعات مهم برای استفاده بنگاه‌ها از ابزار‌های تأمین مالی، ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و بدون بند است. همچنین در کنار تضمین‌های بانکی، تمهیدات دیگری نیز برای تسهیل تأمین مالی در نظر گرفته‌ایم.

پیشنهاد ایجاد صندوق تضمین در اتاق بازرگانی

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با پیشنهاد ایجاد سازوکاری برای تضمین تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در اتاق بازرگانی گفت: این اتاق می‌تواند با ارزیابی و طبقه‌بندی اعضای خود، زمینه استفاده شرکت‌های واجد شرایط از ابزار‌های تأمین مالی بازار سرمایه را فراهم کند.

صیدی با اشاره به محدودیت‌های بنگاه‌ها در ارائه تضامین بانکی اظهار کرد: بخشی از مشکلات تأمین مالی به سابقه اعتباری شرکت‌ها و بخشی دیگر به وضعیت صورت‌های مالی آنها بازمی‌گردد.

وی افزود: اگر اتاق بازرگانی بتواند میان اعضای خود سازوکاری برای ارزیابی و طبقه‌بندی شرکت‌ها ایجاد کند و صلاحیت آنها را برای دریافت تأمین مالی تضمین کند، می‌توان مسیر جدیدی برای تأمین منابع مالی بنگاه‌ها باز کرد.

رئیس سازمان بورس تأکید کرد: سازمان بورس برای همکاری در این زمینه آمادگی دارد.

ورود شرکت‌های خصوصی به بورس و ایجاد تالار اختصاصی

صیدی از نهایی‌شدن مراحل طراحی سازوکاری برای ورود شرکت‌های خصوصی به بازار سرمایه خبر داد و گفت: قرار است تالاری مجزا برای معاملات این شرکت‌ها در نظر گرفته شود تا سرمایه‌گذاران حرفه‌ای امکان مشارکت در آنها را داشته باشند.

وی با اشاره به برنامه سازمان بورس برای تسهیل ورود شرکت‌های خصوصی به بازار سرمایه اظهار کرد: موضوع ورود شرکت‌های خصوصی به بورس در مراحل نهایی قرار دارد و در این زمینه، سازوکار‌های مشخصی در حال بررسی است.

وی افزود: قرار است تالاری مجزا برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شود تا سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بتوانند در آن به خریدوفروش سهام بپردازند.

رئیس سازمان بورس تأکید کرد: بورسی‌شدن شرکت‌ها نباید صرفاً به اندازه و بزرگی آنها محدود شود و باید امکان حضور شرکت‌های مختلف بخش خصوصی در بازار سرمایه فراهم شود.

توسعه پایدار بنگاه‌ها بدون شفافیت امکان‌پذیر نیست

وی با تأکید بر ضرورت شفافیت در عملکرد بنگاه‌های اقتصادی گفت: شرکت‌هایی که به دنبال توسعه و ماندگاری در اقتصاد هستند، باید شفافیت را به‌عنوان یکی از الزامات فعالیت خود بپذیرند.

صیدی با اشاره به برنامه‌های سازمان بورس برای تسهیل ورود شرکت‌های خصوصی به بازار سرمایه اظهار کرد: علم و تجربه امروز نشان می‌دهد که بدون شفافیت نمی‌توان بزرگ شد و برای توسعه پایدار بنگاه‌ها، شفافیت یک ضرورت است.

وی افزود: شرکت‌هایی که قصد دارند در مسیر توسعه قرار بگیرند و فعالیت خود را گسترش دهند، باید صورت‌های مالی شفاف و قابل اتکایی داشته باشند.

قیمت‌گذاری دستوری؛ مانع فعالیت طبیعی بازار

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با انتقاد از مداخلات قیمتی در صنایع گفت: دولت باید در چارچوب وظایف خود عمل کند و با کنارگذاشتن قیمت‌گذاری دستوری، زمینه فعالیت طبیعی بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کند.

صیدی با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف اظهار کرد: از زمانی که بحث حذف قیمت‌گذاری دستوری مطرح شده، در برخی صنایع از جمله صنعت خودرو با چالش‌هایی مواجه بوده‌ایم.

وی افزود: باید اجازه داد صنایع در چارچوب سازوکار‌های اقتصادی فعالیت کنند و قیمت‌ها بر اساس شرایط واقعی بازار شکل بگیرند.

رئیس سازمان بورس با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق سهامداران تصریح کرد: سازمان بورس مدافع حقوق همه سهامداران، اعم از سهامداران خرد و عمده است.

انحصار در عرضه و تقاضا؛ چالش بورس کالا و انرژی

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به چالش‌های ساختاری در بورس کالا و بورس انرژی گفت: زمانی که در سمت عرضه یا تقاضا انحصار وجود داشته باشد، سازوکار واقعی بازار با محدودیت مواجه می‌شود و باید برای اصلاح این وضعیت همکاری کرد.

صیدی با اشاره به ساختار عرضه و تقاضا در بورس کالا و انرژی اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در این بازارها، وجود انحصار در سمت عرضه یا تقاضاست.

وی افزود: در برخی حوزه‌ها باید زمینه حضور بیشتر بخش خصوصی در سمت عرضه فراهم شود تا انحصار کاهش پیدا کند.

رئیس سازمان بورس با تأکید بر اهمیت حکمرانی شرکتی گفت: بدون حکمرانی شرکتی مناسب نمی‌توان به توسعه پایدار بنگاه‌ها دست یافت.

افزایش تعداد سهامداران و توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری

وی با اشاره به گستردگی مشارکت مردم در بازار سرمایه گفت: در حال حاضر حدود ۶۰ میلیون کد بورسی و ۵۰ میلیون نفر دارای سهام هستند؛ با این حال توسعه ابزار‌ها و ارتقای فرهنگ سرمایه‌گذاری همچنان از اولویت‌های بازار سرمایه است.

صیدی با اشاره به تغییرات ساختاری بازار سرمایه در سال‌های اخیر اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹ حدود دو میلیون نفر در بازار سرمایه فعال بودند، اما امروز بیش از یک میلیون کد فعال در بازار وجود دارد.

وی افزود: توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ابزار‌های مالی جدید، زمینه مشارکت غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه را فراهم کرده است.

اجازه ندادیم معاملات از بورس کالا خارج شود

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تلاش‌هایی برای خروج برخی معاملات از بورس کالا در دوره جنگ گفت: در آن مقطع با این موضوع مخالفت کردیم؛ چراکه معتقدیم معاملات در بستر بورس کالا به کشف قیمت منصفانه‌تر و شفافیت بازار کمک می‌کند.

صیدی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی در دوره جنگ اظهار کرد: در آن مقطع پیشنهاد‌هایی برای خارج‌کردن برخی معاملات از بورس کالا مطرح شد، اما سازمان بورس در برابراین تصمیم مقاومت کرد.

وی افزود: اعتقاد ما این است که حفظ معاملات در بستر بورس کالا به شفافیت بیشتر و شکل‌گیری قیمت‌های منصفانه کمک می‌کند.

برخورد انضباطی با مدیران خودروسازان زیان‌ده

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی گفت: سازمان بورس در قبال عملکرد مدیران شرکت‌های زیان‌ده، به‌ویژه در صنعت خودرو، بی‌تفاوت نبوده و برای برخی مدیران پرونده انضباطی تشکیل داده است.

صیدی با اشاره به وضعیت مالی خودروسازان اظهار کرد: در موضوع زیان شرکت‌های خودروسازی، از جمله سایپا که با زیان بیشتری مواجه است، پیگیری‌های لازم انجام شده است.

وی افزود: برای برخی مدیران پرونده‌های انضباطی تشکیل داده‌ایم و به شرکت‌هایی که میزان زیان آنها افزایش یافته تذکر داده‌ایم.

رئیس سازمان بورس تأکید کرد: در صورت تداوم شرایط و رعایت‌نشدن الزامات، حتی حذف شرکت از تابلو معاملات نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.