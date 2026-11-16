در مانور سراسری مشترک مدیریت آب و برق در خراسان جنوبی، از ۱۲۰ حلقه چاه کشاورزی بازرسی می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، همزمان با سراسر کشور و به صورت ویدیو کنفرانس مانور سراسری مشترک مدیریت آب و برق در خراسان

جنوبی آغاز شد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای استان گفت: قطع برق چاه‌های کشاورزی با برداشت غیر مجاز آب و برق و چا‌های غیر مجاز، با فعالیت گروه‌های عملیاتی آب و برق و نیروی انتظامی در برنامه این مانور است.

پورجعفر افزود: در این مانور سراسری ۹ گروه گشت و بازرسی از منابع آب و ۷ گروه عملیاتی برق در استان با هدف جلوگیری از برداشت غیر مجاز آب از ۱۲۰ حلقه چای کشاورزی در ۷ شهرستان استان بازرسی می کنند.