به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، فرهاد معززی نیک ( فعال حوزه کتاب و کتابخوانی ) با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر افزود: من حدود یازده سال است که در مناطق محروم برای کودکان ، قصه گویی می کنم.

وی گفت: ما روزها در زیر درخت بلوط یک دورهمی و برنامه قصه گویی با بچه های روستا برگزار می کنیم .

این فعال حوزه کتاب و کتابخوانی با اشاره به اینکه تاکنون به حدود ۲۱۰ روستا سفر کرده، افزود: ما در برخی از روستاها به دلیل شرایط کوهستانی و دشوار، وسیله و کتاب ها را به سختی برای بچه ها می بردیم، همین موضوع باعث شد که از طرف نهاد کتابخانه های عمومی کشور به ما خودروی سیار اهدا شود .

همزمان با آغاز سی‌وچهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، «کاروان هم‌خوان»، متشکل از ۳۴ کتابخانه سیار به بهره‌برداری رسید و به ۲۴ استان کشور اعزام شد.