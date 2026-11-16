فعال حوزه کتاب و کتابخوانی گفت: با کتابخانه های سیار و به منظور گسترش فرهنگ کتابخوانی می توان به روستاهای و مناطق کم برخوردار کشور سفر کرد و یار مهربان را به دست کودکان و نوجوانانی که از رویا‌ها و آرزوهایشان دست برنمی دارند رساند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، فرهاد معززی نیک فعال حوزه کتاب و کتابخوانی با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر افزود من حدود یازده سال است که در مناطق محروم و صعب العبور برای کودکان سرزمینم ایران روایت قصه گویی می کنم.

وی گفت: داخل روستا‌ها می‌رویم و زیر درخت بلوط برای بچه‌ها حلقه‌ای برگزار می‌کنیم و در آن حلقه از قصه‌های دیرین برای بچه‌ها تعریف می‌کنیم.

این فعال حوزه کتاب و کتابخوانی با اشاره به اینکه تاکنون به حدود ۲۱۰ روستا در استان کهگیلوبه و بویراحمد سفر کرده، افزود: در برخی از روستاها به دلیل شرایط کوهستانی و دشوار، ما با الاغ وسیله و کتاب ها را برای بچه ها می بردیم، که در یک برنامه‌ای مسولان نهاد کتابخانه‌های عمومی آقای زکی پور و آقای تدین برنامه‌های ما را دیدند و از ما دعوت کردند و گفتند که یک کتابخانه سیاری برای این فعالیت‌های داخل روستا‌ها قرار است به شما بدهیم که دیروز همزمان با روز کتاب و کتابخوانی از دست ریاست محترم جمهور آن کلید کتابخانه سیار خودرویی را تحویل گرفتم تا انشاالله این کتابخانه برود به دل آن روستا‌ها و قصه‌های آن بچه‌ها را دوباره زنده کند.

همزمان با آغاز سی‌وچهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، «کاروان هم‌خوان»، متشکل از ۳۴ خودرو کتابخانه عمومی سیار به بهره‌برداری رسید و به ۲۴ استان کشور اعزام شد.