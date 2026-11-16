بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی، کالابرگ سرپرستان خانوار با انتهای کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ امروز ۲۵ آبان واریز شد.

­به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بر این اساس مرحله دوم شارژ اعتبار کالابرگ الکترونیکی مربوط به آبان‌ماه، امروز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه به حساب سرپرستان خانوار با رقم‌های انتهای کد‌های ملی ۳، ۴، ۵ یا ۶ واریز شد.

سرپرستان خانوار میتوانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرار داد در سراسر کشور اعتبار کالابرگ خود را استفاده کنند. همچنین اعتبار تخصیص‌یافته به این گروه، تا پایان آذرماه سال جاری قابل استفاده خواهد بود.

پیش از این سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد‌های ملی ۰، ۱ و ۲ شارژ شده بود. همچنین بر اساس زمان‌بندی اعتبار کالابرگ گروه سوم مشمولان شامل کد‌های ملی با ارقام ۷، ۸ و ۹ در تاریخ ۵ آذرماه شارژ خواهند شد.

مشمولان طرح برای اطلاع از میزان اعتبار باقی‌مانده می‌توانند از روش‌های نصب و استفاده از اپلیکیشن شمیم و شماره‌گیری کد دستوری: *۵۰۰*۱۴۶۳# اقدام کنند.