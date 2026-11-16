رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم گفت: با بهره‌گیری از ارقام اصلاح‌شده و رعایت دقیق دستورالعمل‌های به زراعی می‌توان عملکرد محصولات زراعی دیم را حتی در مواجهه با خشکسالی تا ۳۰ درصد افزایش داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مظفر روستایی ضمن تبیین راهبرد‌های نوین مدیریت کشت در عرصه‌های دیم، مدیریت دقیق زراعت‌های پاییزه را رکن اساسی در ارتقای سطح پایداری تولید و مقابله با چالش‌های اقلیمی دانست.

روستایی تصریح کرد: مدیریت هوشمندانه کشت پاییزه، تنها یک توصیه فنی نیست؛ بلکه راهبرد اصلی تضمین امنیت غذایی در برابر نوسانات اقلیمی است.

وی با اشاره به اثرات مخرب خشکسالی‌های مکرر بر عملکرد محصولات دیم، تأکید کرد که به‌کارگیری دانش فنی و جایگزینی ارقام اصلاح‌شدهٔ مؤسسه، موجب تحول در الگوی تولید شده است.

رئیس مؤسسه دیم اظهار کرد: رسالت بنیادین مؤسسه، پایداری تولید در اکوسیستم‌های دیم از طریق انتقال فناوری‌های نوین و کاربردی است.

روستایی افزود: نتایج حاصل از به‌کارگیری دستورالعمل‌های فنی، از جمله مدیریت دقیق تاریخ، تراکم و عمق کاشت، در کنار تغذیه بهینه و کنترل علف‌های هرز، منجر به افزایش بیش از ۳۰ درصدی عملکرد محصولات در مناطق دیم، به‌رغم چالش‌های کم‌آبی شده است

وی با تأکید بر ضرورت همسویی کشاورزان با یافته‌های پژوهشی، از توسعه ارقام مقاوم به تنش خشکی خبر داد و استفاده از این نهاد‌های اصلاح‌شده به همراه توصیه‌های فنی را کلید اصلی مقابله با نوسانات اقلیمی و تضمین امنیت غذایی کشور دانست.