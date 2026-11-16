در جلسه بررسی وضع اتصال مدارس به شبکه فیبر نوری بر ضرورت پیگیری مستمر وضعیت اتصال مدارس، رفع موانع اجرایی و تقویت هماهنگی میان ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها و شرکت مخابرات ایران تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این جلسه با حضور محمود حبیبی، رئیس مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات وزارت آموزش‌وپرورش و مهندس امامی، معاون مشتریان تجاری و سازمانی شرکت مخابرات ایران در محل این مرکز برگزار و آخرین وضع اتصال مدارس کشور به شبکه فیبر نوری، موانع و چالش‌های اجرایی و راهکار‌های تسریع در تکمیل این برنامه بررسی شد.

رؤسای فناوری اطلاعات ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها و معاونان تجاری شرکت مخابرات استان‌ها نیز به‌صورت برخط در این نشست حضور داشتند.

در ابتدای جلسه، گزارشی از وضعیت اتصال مدارس در استان‌های کشور ارائه شد و موضوعاتی همچون پیگیری اتصال مدارس باقی‌مانده، شناسایی و رفع موانع اجرایی، راه‌اندازی و تکمیل داشبورد برخط پایش اتصالات و همچنین برقراری مجدد اتصال مدارسی که سال گذشته از خدمات فیبر نوری برخوردار بوده‌اند، اما در حال حاضر اتصال آنها برقرار نیست، بررسی شد.

بر اساس آخرین آمار عملکردی، در چارچوب برنامه اتصال مدارس به شبکه فیبر نوری، تا آبان‌ماه سال ۱۴۰۵، تعداد ۸ هزار و ۲۵ مدرسه به این شبکه متصل شده‌اند.

بررسی عملکرد استان‌ها در اجرای برنامه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد استان‌های تهران، اصفهان، خوزستان، خراسان رضوی و فارس بیشترین تعداد اتصال ثبت‌شده را داشته‌اند. همچنین از نظر درصد تحقق برنامه، استان‌های یزد، خراسان شمالی، بوشهر و چهارمحال‌وبختیاری در زمره استان‌های پیشرو قرار دارند.

در پایان این نشست، بر ضرورت پیگیری مستمر وضعیت اتصال مدارس، رفع موانع اجرایی، تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز و تقویت هماهنگی میان ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها و شرکت مخابرات ایران تأکید شد.

توسعه زیرساخت فیبر نوری در مدارس کشور، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت و پایداری دسترسی به اینترنت، تقویت زیرساخت‌های آموزش دیجیتال و فراهم‌سازی بستر لازم برای بهره‌گیری از خدمات و فناوری‌های هوشمند آموزشی است.