به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در مراسمی از کتاب مهارت پلی بسوی اشتغال در شاهرود رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حسن گرزین نویسنده کتاب هدف از نگارش این کتاب را بررسی نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در تربیت نیروی ماهر به منظور ایجاد خوداشتغالی و رفع مشکل بیکاری عنوان کرد

با نواخته شدن زنگ کتاب در کتابخانه سیار هدهد سفید در روستای بونس آباد شاهرود برنامه‌های گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی در این شهرستان آغاز شد.

سید ابراهیم موسوی رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شاهرود از برگزاری ۸۰ عنوان برنامه به مناسبت گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی در این شهرستان خبر داد.

۲۴ تا ۳۰ آبان به عنوان هفته کتاب و کتابخوانی نامگذاری شده است.