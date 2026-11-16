مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی از خرید توافقی بیش از ۷۶ هزار تن محصول زراعی، باغی و دامی توسط شبکه تعاون روستایی استان خبر داد.

خرید توافقی بیش از ۷۶ هزار تن محصول زراعی، باغی و دامی در آذربایجان غربی

خرید توافقی بیش از ۷۶ هزار تن محصول زراعی، باغی و دامی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سجاد حسامی گفت: هشت هزار و ۸۲۱ تن انواع محصولات کشاورزی و دامی در فروشگاه‌ها و غرفه‌های دائم و موقت شبکه تعاون روستایی استان عرضه شده است.

وی، ارزش این میزان عرضه را ۷۵۸ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: شبکه تعاون روستایی استان با بهره‌گیری از ظرفیت فروشگاه‌ها و غرف عرضه محصولات، نقش مؤثری در تأمین و توزیع محصولات کشاورزی ایفا می‌کند.

مدیر تعاون روستایی استان همچنین با اشاره به عملکرد خرید توافقی محصولات کشاورزی اظهارکرد: تا پایان مهرماه امسال بیش از ۷۶ هزار تن انواع محصولات کشاورزی در استان به‌صورت توافقی خریداری شده که ارزش آن بالغ بر سه هزار میلیارد تومان است.

حسامی خاطرنشان کرد: این اقدامات در راستای حمایت از تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی، ساماندهی بازار محصولات و تقویت شبکه تأمین و توزیع محصولات کشاورزی در استان انجام می‌شود.