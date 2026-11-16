مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: بیش از چهار و نیم هکتار از اراضی پارک ملی کرخه به محیط زیست تحویل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد اشرفی اظهار کرد: در راستای صیانت از عرصه‌های طبیعی و حفاظت از اراضی ملی، طی یک هفته گذشته، دو مورد حکم خلع ید با همکاری دستگاه قضایی و عوامل انتظامی از تصرف خارج و به اراضی حفاظت‌شده در حوزه این پارک تحویل شد.

وی افزود: در نخستین عملیات، ۲.۷ هکتار از اراضی جنگلی حفاظت‌شده واقع در محدوده روستای بهادل، با حضور نماینده حقوقی و نیرو‌های یگان حفاظت پارک ملی کرخه و همکاری عوامل انتظامی شهر الوان، از تصرف خارج شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان ادامه داد: در دومین مورد نیز با اجرای حکم قضایی صادره از شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شوش، یک قطعه از اراضی ملی به مساحت ۱۸ هزار و ۵۴۹ مترمربع، معادل حدود ۱.۸۵ هکتار، در حوالی روستای عنکوش این شهرستان، خلع ید و به محیط زیست تحویل داده شد.

اشرفی تصریح کرد: اجرای این احکام در چارچوب صیانت از حقوق عمومی، حفاظت از عرصه‌های طبیعی و مقابله با هرگونه تصرف غیرقانونی در مناطق تحت مدیریت محیط زیست انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: حفاظت از عرصه‌های طبیعی و اراضی ملی از اولویت‌های سازمان حفاظت محیط زیست است و یگان‌های حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاه قضایی و نیرو‌های انتظامی، برخورد قانونی با متصرفان و متخلفان را با جدیت دنبال خواهند کرد.