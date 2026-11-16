به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،رضا جودکی با اشاره به ساماندهی مراتع‌، اظهار کرد:در استان لرستان یک هزار و ۲۰۰ هکتار مرتع وجود دارد که در طرحی جدید قرار است که ساماندهی شوند تا در ایام مختلف سال، بهره‌برداران بتوانند از این پوشش گیاهی در مراتع برای چرای دام استفاده کنند.

وی افزود: در استان لرستان بیش از ۳۷ هزار بهره‌بردار مراتع وجود دارد که در سامانه‌ای که جدیداً راه‌اندازی شده، این بهره‌برداران باید ثبت شوند و تاکنون بیش از ۶۰ درصد بهره‌برداران استان لرستان در این سامانه ثبت شدند و مابقی هم در حال ثبت هستند.

معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان تصریح کرد: ۹۹ درصد بهره‌برداران و دامدارانی که از مراتع استان برای چرای دام استفاده می‌کنند، بومی و کمتر از یک درصد غیربومی هستند که در مناطق گرمسیری بهره‌برداران بومی و دارای پروانه، در فصل زمستان هم می‌توانند از این پوشش گیاهی برای چرای دام استفاده کنند.

جودکی بیان کرد: بیش از ۱۹ هزار فقره پروانه چرای دام صادر شده و ساماندهی و مدیریت مراتع و چرای دام سبب می‌شود تا مراتع به دلیل استفاده بی‌رویه از پوشش گیاهی، تخریب نشود چراکه استفاده بی‌رویه از مراتع جبران‌ناپذیر است.

وی یادآور شد: ظرفیت مراتع برای چرای حدود ۲ میلیون دام است ولی هر ساله چرای دام از مراتع بیشتر از این رقم است که هدف اصلی از ساماندهی مراتع و بهره‌برداران این است که بر اساس ظرفیت مراتع، اقدام به چرای دام شود تا این ظرفیت نابود نشود.