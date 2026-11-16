وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اعلام تصویب اعتبار برای بازسازی بنا‌های تاریخی آسیب‌دیده از جنگ در سال جاری، از تخصیص اولیه یک‌هزار میلیارد تومان برای آغاز عملیات مرمت و بازسازی این آثار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحی‌امیری در حاشیه چهل‌وششمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با تشریح آخرین تصمیمات اتخاذشده برای تامین اعتبار و آغاز عملیات بازسازی بنا‌های تاریخی آسیب‌دیده از جنگ، اظهار کرد: در چارچوب فعالیت‌های ستاد بازسازی کشور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، ارزیابی جامعی از خسارات وارده به بخش‌های مختلف کشور از جمله وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول انجام شده است که وزارت میراث‌فرهنگی نیز در این فرآیند، فهرست آثار و بنا‌های تاریخی آسیب‌دیده را ارائه کرده است.

وی با اشاره به شناسایی ۱۴۹ بنای تاریخی آسیب‌دیده در جریان جنگ افزود: بر اساس برآورد‌های انجام‌شده و با احتساب سال ۱۴۰۴، میزان اعتبار موردنیاز برای بازسازی این مجموعه از بنا‌ها حدود ۷.۵ همت برآورد شده است، رقمی که با توجه به افزایش هزینه‌ها در سال جاری، طبیعتا نیازمند بازنگری و تعدیل خواهد بود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به تصمیم ستاد بازسازی برای پذیرش و تصویب اعتبار ۸.۸ همتی تصریح کرد: خوشبختانه با حمایت و همراهی معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و با توجه به شناخت و درک آنان از اهمیت حوزه فرهنگ، تمدن و میراث‌فرهنگی، موضوع تامین اعتبار بازسازی این آثار بدون مناقشه به تصویب رسید و زمینه لازم برای آغاز عملیات اجرایی فراهم شد.

صالحی‌امیری از تخصیص اولیه هزار میلیارد تومان برای شروع فرآیند بازسازی خبر داد و گفت: مقرر شده است با تخصیص یک همت، عملیات بازسازی و مرمت بنا‌های تاریخی آسیب‌دیده آغاز شود و در ادامه نیز به‌تدریج اعتبارات موردنیاز برای تکمیل این ماموریت ملی تامین شود تا بتوانیم مجموعه این آثار را در سطح کشور مرمت و احیا کنیم.

وی با تاکید بر اهمیت این تصمیم در صیانت از سرمایه‌های تاریخی و تمدنی ایران خاطرنشان کرد: این اقدام نشان می‌دهد که با وجود همه دشواری‌ها، شرایط پیچیده کشور و پیامد‌های ناشی از جنگ، همچنان بر این باور استواریم که می‌توانیم با تمام توان از میراث، تمدن و فرهنگ ایرانی دفاع کنیم و اجازه ندهیم آسیب‌های ناشی از جنگ، پیوند تاریخی و هویتی نسل‌های ایرانی با میراث گران‌بهای این سرزمین را تضعیف کند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به برنامه‌ریزی برای آغاز سریع عملیات اجرایی پس از تخصیص اعتبار اولیه اظهار کرد: همکاران ما در وزارتخانه به‌زودی فرآیند اجرایی مرمت و بازسازی را آغاز خواهند کرد و این موضوع با جدیت و سرعت دنبال می‌شود. همچنین روند پیشرفت اقدامات را به‌صورت مستمر به اطلاع مردم خواهیم رساند تا جامعه در جریان مراحل مختلف این مأموریت قرار گیرد.

صالحی‌امیری در تشریح گستره جغرافیایی خسارات وارده به بنا‌های تاریخی کشور نیز گفت: در مجموع، ۲۱ استان کشور از این آسیب‌ها متاثر شده‌اند که بیشترین تعداد بنا‌های آسیب‌دیده مربوط به استان تهران با ۶۳ بناست. پس از آن، استان اصفهان با ۳۳ بنا و استان کردستان، در محدوده سنندج، با حدود ۱۲ بنای آسیب‌دیده در شمار مناطق دارای بیشترین خسارت قرار دارند.

وی ادامه داد: درباره سایر استان‌ها نیز تصمیم‌گیری بر اساس ارزیابی‌های تخصصی همکاران وزارت میراث‌فرهنگی و با در نظر گرفتن میزان آسیب‌دیدگی، شدت تخریب و حساسیت تاریخی و معماری هر بنا انجام خواهد شد تا منابع و اعتبارات موجود با اولویت‌بندی کارشناسی و متناسب با ضرورت‌های حفاظتی تخصیص یابد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان تاکید کرد: بازسازی بنا‌های تاریخی آسیب‌دیده از جنگ تلاشی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی، هویت فرهنگی و سرمایه تمدنی ایران است، سرمایه‌ای که صیانت از آن، مسئولیتی فراتر از یک دستگاه اجرایی و متعلق به همه ملت ایران است.