پس از سال‌ها جست‌و‌جو و چشم‌انتظاری، پیکر مطهر شهید فرزند آقا قربانی، از شهدای شهر توره شهرستان شازند، در منطقه عملیاتی سردشت تفحص و شناسایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پیکر مطهر شهید فرزند آقا قربانی، از شهدای مفقودالاثر دوران دفاع مقدس، پس از سال‌ها جست‌و‌جو در منطقه عملیاتی سردشت تفحص شد.

خبر شناسایی و تفحص پیکر این شهید والامقام، همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، به خانواده شهید اعلام خواهد شد.

شهید فرزند آقا قربانی، متولد یکم فروردین ۱۳۴۲ در شهر توره از توابع شهرستان شازند بود که پانزدهم خرداد سال ۱۳۶۱ به‌عنوان سرباز وظیفه از طریق ارتش به سنندج اعزام شد و ششم تیر سال ۱۳۶۲ هنگام دفاع از میهن اسلامی به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر مطهرش مفقود شد.

پس از ۴۳ سال، تفحص پیکر این شهید والامقام، پایانی بر سال‌ها چشم‌انتظاری خانواده و آغاز فصل تازه‌ای از وصال و دلتنگی است.

یاد و نام شهیدان گرامی و راهشان پررهرو باد.