شبکه‌های نمایش و نسیم با پخش فیلم‌های مستند و داستانی با محوریت خراسان شمالی و بازپخش مجموعه محبوب «مهمانی» مخاطبان را همراهی می‌کنند.

پخش آثار مرتبط با خراسان شمالی و بازپخش برنامه «مهمانی» از شبکه‌های نمایش و نسیم

پخش آثار مرتبط با خراسان شمالی و بازپخش برنامه «مهمانی» از شبکه‌های نمایش و نسیم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه نمایش سیما همزمان با برگزاری رویداد ملی «ایران جان»، از دوشنبه ۲۵ تا پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه، هر روز در ساعت‌های ۹ و ۱۳، چهار اثر نمایشی و مستند را با محوریت فرهنگ و اقلیم خراسان شمالی روی آنتن می‌برد.

بر این اساس، فیلم‌های «کوک نغمه گمشده» به کارگردانی داریوش یاری دوشنبه ساعت ۹ ، «الله مزار» به کارگردانی محمد باقری‌نیکو سه‌شنبه ساعت ۹، «دویدوخ» به کارگردانی سیدمجتبی اسدی‌پور چهارشنبه ساعت ۹ و «آلتینای» به کارگردانی شاهین باباپور پنجشنبه ساعت ۱۳ پخش می‌شوند.

همچنین برنامه تلویزیونی «مهمانی» به تهیه‌کنندگی حسن خدادادی و نویسندگی و کارگردانی ایرج طهماسب، از سه‌شنبه تا جمعه ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه نسیم روی آنتن می‌رود.

«مهمانی» در قالب برنامه‌ای سرگرم‌کننده و با حضور شخصیت‌های عروسکی خاطره‌انگیز، بار دیگر از شبکه نسیم بازپخش می‌شود.

این مجموعه با صداپیشگی هنرمندانی، چون هوتن شکیبا، کاظم سیاحی و بهادر مالکی و با حضور عروسک‌های محبوبی نظیر بچه، پشه، مگسی و قیمه، مجدداً مهمان خانه‌های مخاطبان خواهد بود.