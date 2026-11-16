به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا پایان هفته جو پایداری در سطح استان حاکم خواهد بود، که پیامد آن هوای غبارآلود و افزایش غلظت آلاینده‌ها بویژه طی ساعاتی از صبحگاه و شامگاه در شهر‌های بزرگ و صنعتی استان خواهد بود.

محمد سبزه زاری افزود: همچنین تا پایان هفته افزایش رطوبت و وقوع پدیده مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در برخی نقاط استان بویژه در نوار ساحلی و مناطق کوهستانی مورد انتطار است. طی بعد از ظهر امروز سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان در حد متوسط پیش بینی می‌شود. تا روز پنجشنبه روند افزایش دما در سطح استان تداوم خواهد داشت. شمال خلیج فارس تا اواخر وقت فردا مواج است. در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۲۷.۷ و ایذه با دمای ۷.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۲۵.۷ و ۱۱.۱ درجه سانتیگراد ثبت شده است.