به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان، مأموران کلانتری شهرستان هرند هنگام گشت زنی، موفق به شناسایی و دستگیری ۲ متخلف سابقه دار قطع درختان تاغ هنگام ارتکاب جرم شدند.

در این عملیات، ۵۲۰ کیلوگرم چوب حاصل از قطع درختان تاغ کشف و توقیف و یک دستگاه خودروی وانت مزدا متخلفان توقیف شد.

پس از تشکیل پرونده، متخلفان برای اجرای مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.