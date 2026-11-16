نایب‌رئیس فدراسیون نابینایان و کم‌بینایان گفت: خوشبختانه سبد مدال‌آوری این ورزشکاران در مسابقات اخیر حفظ شده و لازم است با برنامه‌ریزی، حمایت و فراهم‌کردن بسترهای لازم، این روند موفقیت‌آمیز استمرار یافته و تقویت شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بهاره آبستان، در مجمع عمومی انتخاب رئیس هیأت نابینایان و کم‌بینایان آذربایجان‌غربی، بر ضرورت تقویت نقش بانوان در عرصه‌های مدیریتی، اجرایی، استعدادیابی و قهرمانی تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش اثرگذار بانوان در توسعه ورزش استان و کشور اظهار کرد: حضور بانوان در بخش‌های مدیریت، اجرا و استعدادیابی می‌تواند نقشی مهم در مسیر توسعه و آینده ورزش داشته باشد و انتظار داریم بانوان فعال در هیأت با حضوری مؤثر، در این حوزه‌ها نقش‌آفرینی کنند.

آبستان، شناسایی استعدادهای ورزشی و جذب نیروهای توانمند را از اولویت‌های مهم هیأت دانست و افزود: انتظار داریم با نگاه توسعه‌محور و تعامل سازنده با فدراسیون و اداره‌کل ورزش و جوانان استان، زمینه استعدادیابی، توسعه رشته‌های فعال و راه‌اندازی رشته‌های جدید، به‌ویژه در حوزه ورزش بانوان، فراهم شود.

نایب‌رئیس فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان همچنین با تأکید بر ضرورت گسترش ظرفیت مدال‌آوری در میادین بین‌المللی تصریح کرد: ورود به رشته‌های جدید و تلاش برای افزایش سبد مدالی ورزشکاران استان در رقابت‌های بین‌المللی باید در برنامه‌های هیأت قرار گیرد.

توسعه هیأت نابینایان و کم‌بینایان نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت همه شهرستان‌هاست

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی نیز در این مجمع، با تأکید بر نقش اعضای مجمع در تعیین مسیر آینده این هیأت، اظهار کرد: اعضای مجمع با انتخاب فرد منتخب، در قبال عملکرد و آینده هیأت مسئولیت دارند و باید با نگاه به اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای، در این انتخاب نقش‌آفرینی کنند.

سجاد بیرامی با اشاره به ظرفیت بالای ورزش آذربایجان‌غربی افزود: عملکرد ورزشکاران استان در رویدادهای مختلف و کسب نتایج درخشان، سطح انتظارات را افزایش داده است و از هیأت ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان نیز انتظار می‌رود متناسب با این ظرفیت‌ها، برای توسعه فعالیت‌ها و ارتقای جایگاه ورزشکاران برنامه‌ریزی کند.

وی، فعال‌سازی شهرستان‌ها و افزایش مشارکت آن‌ها در برنامه‌ها و ساختار هیأت را از جمله موضوعات نیازمند توجه دانست و تصریح کرد: یکی از ضعف‌هایی که باید جبران شود، حضور کم‌رنگ شهرستان‌هاست؛ لازم است زمینه حضور فعال‌تر نمایندگان شهرستان‌ها در مجامع و بخش‌های مختلف هیأت فراهم شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود در سراسر استان خاطرنشان کرد: هیأت باید از تمام منابع، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های شهرستانی بهره بگیرد؛ چراکه هیأت‌هایی می‌توانند مسیر توسعه را با برنامه‌ریزی مناسب دنبال کنند که از همه ظرفیت‌های انسانی، اجرایی و منطقه‌ای خود استفاده کرده و فعالیت‌هایشان را به مرکز استان محدود نکنند.