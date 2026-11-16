به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیام باقری در نشست تامین مالی و نقش بورس در تامین مالی بخش خصوصی با تأکید بر نقش بازار سرمایه در تأمین مالی پروژه‌های راهبردی، گفت: بورس زمانی می‌تواند این نقش را به‌درستی ایفا کند که از مداخلات فاصله بگیرد و بر مبنای عرضه و تقاضای واقعی فعالیت کند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی در ادامه بیان کرد: سرمایه‌گذاری یکی از ارکان اصلی اقتصاد دنیاست و بازار سرمایه، به‌عنوان بستری برای تأمین مالی پروژه‌محور، نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند. امروز یکی از حلقه‌های مهم اقتصاد کشور، سرمایه‌گذاری است.

باقری افزود: کمبود منابع مالی و سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌ها، به‌ویژه در بخش انرژی، ما را با مسئله ناترازی مواجه کرده است. از این رو، جذب منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌های کشور اهمیت ویژه‌ای دارد و بازار سرمایه می‌تواند یکی از مراجع مهم تأمین مالی پروژه‌های راهبردی باشد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گفت: بازار سرمایه ایران در مقایسه با گذشته پیشرفت قابل‌توجهی داشته و حضور فعال‌تری در اقتصاد پیدا کرده است؛ با این حال، همچنان با استاندارد‌های جهانی فاصله داریم.

وی‌افزود: بورس باید بازاری مبتنی بر عرضه و تقاضای واقعی باشد؛ بازاری شفاف که در آن مداخله‌ای در سازوکار طبیعی معاملات وجود نداشته باشد. متأسفانه در بخش‌هایی از بازار سرمایه، از جمله بورس کالا و بورس انرژی، مداخلاتی وجود دارد که بازار را از ماهیت واقعی عرضه و تقاضا خارج می‌کند و بر اعتماد فعالان اقتصادی اثر می‌گذارد.