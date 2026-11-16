رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران از تداوم پیگیری‌ها برای ترخیص دو دستگاه متروباس وارد شده به کشور از گمرک بندرعباس خبر داد و گفت: ۳۰ دستگاه متروباس دیگر نیز در آستانه ورود به کشور است.

۳۰ متروباس جدید در آستانه ورود به کشور

۳۰ متروباس جدید در آستانه ورود به کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد آقامیری با انتقاد از روند طولانی ترخیص اتوبوس‌ها از گمرک، گفت: روند اداری گمرک زمان‌بر است و دو دستگاه متروباس که باید سه هفته پیش ترخیص می‌شد، هنوز ترخیص نشده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت نمی‌تواند در راستای کاهش فرایند ترخیص از گمرک ورود کند؟، خاطرنشان کرد: پیگیری‌ها در حال انجام است، اما به نظر می‌رسد گمرک استقلال خود را دارد و به توصیه‌ها توجهی نمی‌کند.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه ۳۰ دستگاه متروباس دیگر نیز در آستانه ورود به گمرک است، یادآور شد: امیدواریم فرآیند اداری به گونه‌ای طی شود که بتوان متروباس‌های جدید را سریعتر ترخیص کرد.

گفتنی است دو دستگاه متروباس بیش از یک ماه پیش وارد گمرک بندرعباس شده، اما هنوز ترخیص نشده و به شهرداری تهران تحویل داده نشده‌اند.