استاندار گلستان در بازدید از شرکت گاز استان روند مدیریت شرایط موجود و راهکارهای حفظ پایداری شبکه گاز را بررسی و بر صرفه جویی مشترکان گاز تاکیدکرد.

مصرف روزانه هفده و نیم میلیون متر مکعب گاز در گلستان و ضرورت صرف جویی

مصرف روزانه هفده و نیم میلیون متر مکعب گاز در گلستان و ضرورت صرف جویی

خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به گزارش استاندار گلستان در این بازدید گفت : با توجه به کاهش تولید گاز ناشی از حملات دشمن، مدیریت ناترازی و تامین پایدار گاز مشترکان از مهم‌ترین اولویت‌های استان است .

علی اصغر طهماسبی بر رصد لحظه‌ای وضعیت شبکه تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به نقش مهم مردم در عبور از شرایط کنونی، بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف گاز و مشارکت همگانی برای حفظ پایداری شبکه انرژی استان تأکید کرد.