مصرف روزانه هفده و نیم میلیون متر مکعب گاز در گلستان و ضرورت صرف جویی
استاندار گلستان در بازدید از شرکت گاز استان روند مدیریت شرایط موجود و راهکارهای حفظ پایداری شبکه گاز را بررسی و بر صرفه جویی مشترکان گاز تاکیدکرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ استاندار گلستان در این بازدید گفت : با توجه به کاهش تولید گاز ناشی از حملات دشمن، مدیریت ناترازی و تامین پایدار گاز مشترکان از مهمترین اولویتهای استان است .
علی اصغر طهماسبی بر رصد لحظهای وضعیت شبکه تاکید کرد.
وی همچنین با اشاره به نقش مهم مردم در عبور از شرایط کنونی، بر ضرورت صرفهجویی در مصرف گاز و مشارکت همگانی برای حفظ پایداری شبکه انرژی استان تأکید کرد.
مدیر عامل شرکت گاز استان گلستان از مصرف روزانه هفده و نیم میلیون متر مکعب گاز در گلستان خبر داد.
ابوالفضل نرسی همچنین روند خدمات رسانی مناسب به مردم استان و آخرین وضعیت مصارف گاز و اقدامات شرکت در خصوص مدیریت مصرف بهینه و ناترازی گاز را تشریح کرد .