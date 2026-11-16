به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، کریم سلیمانی در جلسه شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی با تأکید بر ضرورت ساماندهی و نظارت مستمر بر فعالیت مراکز آموزشی اظهار داشت: هیچ مجموعه‌ای بدون طی مراحل قانونی و اخذ مجوز‌های لازم حق فعالیت ندارد.

وی تأکید کرد: در صورت شناسایی مراکز غیرمجاز، موضوع از مسیر‌های قانونی پیگیری شده و با متخلفان برخورد خواهد شد.

مدیر آموزش و پرورش مهاباد با اشاره به اهمیت استمرار آموزش در پایه دوازدهم تصریح کرد: تمامی دانش‌آموزان پایه دوازدهم، اعم از مدارس دولتی و غیردولتی، موظف‌اند تا آخرین روز رسمی سال تحصیلی در مدرسه حضور داشته باشند و هیچ مدرسه‌ای نباید پیش از موعد مقرر به فعالیت آموزشی خود پایان دهد.